Экономическое сотрудничество – фундаментальная основа стабильности и процветания, – заявил Президент Казахстана на XII саммите Организации тюркских государств. По мнению Касым-Жомарта Токаева, участникам ОТГ необходимо сосредоточиться на полной реализации программы "Перспективы тюркского мира – 2040". Какие возможности следует использовать для укрепления сотрудничества в рамках объединения? Как формат "ОТГ+" повлияет на трансформацию Организации? Мнением с нашей редакцией поделился профессор Университета Кахраманмараш Сютчу Имам, заведующий отделением политологии и международных отношений Тогрул Исмаил, передает BAQ.KZ.

Касым-Жомарт Токаев заявил: "Казахстан поддерживает идею создания формата "Организация тюркоязычных государств +". Какие перспективы откроет данная инициатива перед участниками объединения?

Формат "ОТГ+" – это стратегический шаг для трансформации Организации из регионального объединения во влиятельного глобального игрока. Основная перспектива – расширение геополитического и геоэкономического влияния за пределы тюркского мира. Это позволит выстраивать гибкие альянсы со странами, заинтересованными в общих проектах, например, в развитии Среднего коридора (как Грузия), или с наблюдателями, желающими углубить сотрудничество (как Венгрия). Такой подход превращает ОТГ в открытую платформу для привлечения инвестиций и технологий, что значительно повысит её вес в международных делах.

По мнению Президента Токаева, ОТГ стала влиятельной и авторитетной структурой, объединяющей дружественные тюркские народы. Разделяете ли Вы это мнение?

Да, ОТГ стала влиятельной структурой. Её авторитет сегодня строится не только на общем наследии, но и на способности реализовывать прагматичные проекты, отвечающие вызовам времени. Организация перешла от деклараций к действиям: создание Тюркского инвестиционного фонда для финансирования крупных проектов и активное развитие Транскаспийского транспортного маршрута являются признаками зрелой экономической интеграции, что и привлекает внимание внешних игроков.

Какова роль Казахстана в укреплении тюркской интеграции?

Казахстан выступает в роли ключевого архитектора практической интеграции в ОТГ. Страна предлагает целостную экосистему для сотрудничества: инициатива по кибербезопасности защищает общее цифровое пространство, Центр цифровых инноваций формирует технологическое будущее, Программа промышленной кооперации создаёт общие производства, а развитие транспортной инфраструктуры физически связывает страны. Таким образом, Казахстан действует как системный интегратор, создающий прочный каркас для долгосрочного единства.

Как Вы оцениваете инициативу о создании Совета по кибербезопасности?

Эта инициатива является критически важной и своевременной. В XXI веке суверенитет напрямую зависит от защищённости в цифровом пространстве. Так как киберугрозы транснациональны, ни одна страна не может эффективно противостоять им в одиночку. Создание Совета позволит перейти от пассивной обороны к проактивной коллективной защите, включая обмен данными, гармонизацию законодательства и проведение совместных учений.

Какие возможности откроет Центр цифровых инноваций ОТГ, который предложил создать Президент Казахстана?

Центр цифровых инноваций – это стратегический проект по формированию общего цифрового и интеллектуального суверенитета. Он может стать "плавильным котлом" для талантов со всего тюркского мира, предотвращая "утечку мозгов". Объединяя усилия, страны ОТГ смогут совместно работать над развитием искусственного интеллекта и других прорывных технологий, снижая зависимость от иностранных IT-гигантов и создавая собственные технологические продукты.

Насколько активны усилия Казахстана в развитии цифровизации?

Казахстан реализует масштабную и системную стратегию цифровой трансформации, делая ставку на развитие человеческого капитала. Обучение 400 тысяч студентов основам ИИ – это формирование целого поколения специалистов. Создание профильного университета и предложение грантов для молодёжи из стран ОТГ превращает Казахстан в региональный образовательный и научный хаб в сфере высоких технологий, обеспечивая себе технологическое лидерство на десятилетия вперёд.

Разделяете ли Вы позицию Президента РК о том, что экономическое сотрудничество – основа стабильности?

Да, эта позиция абсолютно верна. Экономическая взаимозависимость – самый надёжный предохранитель от политических конфликтов. Когда национальные экономики переплетены через совместные предприятия и общие транспортные артерии, цена любого конфликта становится запретительно высокой. Процветание одного государства начинает напрямую зависеть от стабильности другого, что создаёт прочную сеть общих интересов.

На какие моменты важно обратить внимание в программе "Перспективы тюркского мира – 2040"?

Для успешной реализации программы ключевым является переход от концепций к созданию работающих механизмов и институтов. Важно, чтобы Тюркский инвестиционный фонд активно финансировал проекты, а развитие Среднего коридора сопровождалось гармонизацией таможенных процедур и внедрением единой цифровой платформы. Главный акцент – на институционализации сотрудничества, чтобы оно не зависело от политической конъюнктуры.

Хотелось бы услышать Ваше мнение о Программе промышленной кооперации.

Эта программа – качественный скачок в экономической интеграции. Она позволит перейти от простой торговли к созданию общих производственных цепочек с высокой добавленной стоимостью. Страны ОТГ смогут объединить свои преимущества (сырьё, технологии, производственные мощности) для выпуска сложной конечной продукции. Это прямой путь к достижению экономической самодостаточности в стратегически важных отраслях.

Как на развитии экономик стран-участниц ОТГ отразится создание Совета по энергоэффективности?

Создание Совета окажет двойной положительный эффект: экономический и стратегический. В экономическом плане, это снизит себестоимость продукции за счёт энергосбережения. В стратегическом – укрепит энергобезопасность и снизит зависимость от волатильности цен на углеводороды. Для Казахстана, с его потенциалом в ВИЭ, это возможность стать лидером "зелёного" перехода в регионе, экспортируя не только сырье, но и технологии.

Что Вы думаете о предложениях Касым-Жомарта Токаева в культурно-гуманитарной сфере?

Эти предложения демонстрируют современный подход, делая ставку на молодёжь, науку и креативные индустрии. Форум креативной экономики – это площадка для создания коммерчески успешных проектов (в IT, кино, дизайне), которые сделают тюркскую культуру востребованной в мире. Клуб исследователей, в свою очередь, создаст общее интеллектуальное поле для осмысления будущего. Вместе эти инициативы формируют "мягкую силу" (soft power), которая скрепляет союз на уровне идей и ценностей.