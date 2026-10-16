Казахстан выступил в Совбезе ООН за деэскалацию и помощь Газе

Казахстан призвал все стороны конфликта на Ближнем Востоке к максимальной сдержанности, диалогу и дипломатии и заявил о готовности помочь в восстановлении Газы. Позицию страны на открытых дебатах Совета Безопасности ООН представил Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров.

Ежеквартальные открытые дебаты по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, прошли в штаб-квартире ООН под председательством Греции. В заседании приняли участие 70 спикеров, основным докладчиком выступил исполняющий обязанности Специального координатора ООН по ближневосточному мирному процессу Рамиз Алакбаров.

Кайрат Умаров выразил обеспокоенность сохраняющейся напряженностью в регионе и подчеркнул необходимость политико-дипломатического урегулирования конфликтов и предотвращения дальнейшей эскалации.

«Казахстан подтвердил принципиальную поддержку решения о двух государствах и Нью-Йоркской декларации как основы для конкретных шагов в этом направлении», – говорится в сообщении МИД.

Особое внимание дипломат уделил беспрепятственному оказанию гуманитарной помощи, защите гражданского населения и восстановлению Газы. Он отметил центральную роль ООН, в том числе Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA).

«Была отмечена готовность Казахстана вносить практический вклад в стабилизацию и восстановление Газы, в том числе в сферах гражданского восстановления, продовольственной безопасности и цифровизации», – сообщили в министерстве.

Для этого Казахстан предложил задействовать потенциал Исламской организации по продовольственной безопасности, штаб-квартира которой находится в Астане.

Отдельно в выступлении прозвучала тема Авраамовых соглашений.

«Отдельно было отмечено намерение Казахстана присоединиться к Авраамовым соглашениям, которые рассматриваются в качестве дополнительной платформы для содействия политическому процессу под эгидой ООН в направлении решения о двух государствах», – уточнили в МИД.

В завершение Казахстан подтвердил готовность продолжать конструктивное взаимодействие в поддержку мира и стабильности на Ближнем Востоке.