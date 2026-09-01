Казахстан выступил за закрепление принципов ШОС в резолюции Генассамблеи ООН

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил закрепить ключевые принципы Шанхайской организации сотрудничества в специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. С такой инициативой Глава государства выступил на саммите «ШОС плюс» в Бишкеке, передает BAQ.KZ.

В своем выступлении Президент обозначил общую стратегическую задачу стран – формирование миропорядка, в котором конфронтация и культ силы должны уступить место взаимной ответственности, совместному развитию и долгосрочному сотрудничеству.

По словам Токаева, многолетний опыт ШОС показывает, что принципы равноправия и консенсуса могут служить эффективной моделью международного взаимодействия.

– Многолетний опыт ШОС убедительно подтверждает, что «шанхайский дух» является образцовой моделью такого взаимодействия на международной арене. Принципы равноправия и консенсуса в деятельности нашей Организации по праву стали «золотым стандартом» успешного развития многостороннего сотрудничества и подлинной многосторонности. Поэтому предлагаю зафиксировать ключевые принципы ШОС в специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН к Международному дню многосторонности и дипломатии во имя мира, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что Бишкекский саммит должен придать новый импульс достижению общих целей государств организации и укреплению ее роли на евразийском пространстве.

Глава государства высоко оценил председательство Кыргызстана в ШОС и отметил сформированную кыргызской стороной повестку.

– Кыргызстан сформировал содержательную повестку, объединив наши усилия, предложения в общую повестку дня под девизом «Вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию». Убежден, итоги Бишкекского саммита придадут новый импульс достижению общих целей, укрепят Шанхайскую организацию сотрудничества как одну из важнейших ключевых опор обеспечения стабильности на евразийском пространстве, – заявил Токаев.

Отдельное внимание Президент уделил взаимодействию ШОС с Организацией Объединенных Наций. По его мнению, укрепление сотрудничества между глобальными и региональными структурами приобретает особое значение на фоне современных международных вызовов.

Токаев подчеркнул, что Казахстан продолжит придерживаться сбалансированного, конструктивного и миролюбивого внешнеполитического курса.

Заседание Совета глав государств – членов ШОС продолжилось в формате «ШОС плюс». Главной темой встречи стала роль ООН в формировании справедливого миропорядка и вклад государств «ШОС плюс» в развитие многостороннего сотрудничества.