Казахстан взял два золота в один день на Всемирных играх кочевников

Сборная Казахстана завоевала два золота на VI Всемирных играх кочевников, которые проходят в Кыргызстане. Первые награды высшей пробы казахстанской команде принесли спортсмены по аударыспаку.

В весовой категории до 63 кг Нурталап Керим дошел до финала, где встретился с представителем Кыргызстана. Казахстанец оказался сильнее соперника и стал чемпионом Игр.

Еще одну золотую медаль завоевал Сайлау Мухамеджан, выступающий в категории до 70 кг. В решающей схватке ему также противостоял кыргызстанский спортсмен. Казахстанец одержал победу со счетом 2:1.

Эти награды стали первыми золотыми медалями сборной Казахстана на VI Всемирных играх кочевников.

Аударыспак – традиционный казахский вид спорта, в котором соперники верхом на лошадях пытаются стащить друг друга с седла. Он требует от спортсменов силы, ловкости, скорости и умения уверенно держаться верхом. В Казахстане аударыспаком регулярно занимаются более 11,5 тыс. человек.

Что еще пройдет 2 сентября

Сегодня на Всемирных играх кочевников продолжаются соревнования и по другим национальным видам спорта.

Согласно программе на 2 сентября, с 08:00 до 11:00 пройдут состязания по национальной классической борьбе.

С 09:00 до 15:00 запланированы соревнования по алтай шатре, а с 13:00 до 15:00 – по кулатуу.

Трансляции соревнований доступны на Qazsport.