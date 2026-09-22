Казахстан взял второе золото за день в ММА на Азиатских играх

Казахстанский боец Кадырбек Шынбаев выиграл золото Азиатских игр в Нагое. В финале соревнований по ММА он победил представителя Таджикистана Бехруза Хуршедшоду со счетом 3:0, передает BAQ.KZ со ссылкой на Дирекцию развития спорта.

Шынбаев выступал в современном стиле в весовой категории до 71 килограмма.

Для Казахстана это уже третья медаль в ММА на нынешних Играх. Накануне Санжар Адилов завоевал бронзу в традиционном стиле до 65 килограммов.

Еще одно золото сегодня принес Еркингали Буркиталин. Он стал лучшим в традиционном стиле в весовой категории до 77 килограммов.

ММА впервые вошло в программу летних Азиатских игр именно на турнире в Японии.

После победы Шынбаева в активе сборной Казахстана стало шесть золотых медалей.