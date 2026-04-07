Казахстан за 5 лет потратил $278 млрд на импорт
Импорт за пять лет достиг $278 млрд, при этом власти усиливают работу по развитию отечественного производства и снижению зависимости от внешних поставок.
Сегодня 2026, 16:53
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
139Фото: Freepik.com
Казахстан за последние пять лет направил на импорт товаров 278 млрд долларов, что сопоставимо примерно с четвертью средств Национального фонда. Об этом заявил депутат Мажилиса Едил Жанбыршин на тематическом заседании Комитета по вопросам экологии и природопользования, передает корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, зависимость экономики от импорта остается высокой и требует системных решений.
«В 2021–2025 годах Казахстан потратил на импортные товары 278 млрд долларов. Если в 2021 году объем составлял 41,3 млрд долларов, то к 2025 году он вырос до 65 млрд долларов», - отметил депутат.
Импортозависимость и курс на локализацию
Жанбыршин подчеркнул, что вопрос развития отечественного производства и снижения зависимости от импорта находится на постоянном контроле главы государства Касым-Жомарта Токаева.
В этой связи с 2023 года профильный комитет Мажилиса совместно с Министерством энергетики ведет системную работу с крупнейшими нефтегазовыми операторами.
«С компаниями “Тенгизшевройл”, North Caspian Operating Company и Karachaganak Petroleum Operating B.V. поэтапно проводятся переговоры по увеличению казахстанского содержания», - сообщил он.
Контракты на $1,3 млрд и новые форумы
Планы до 2029 года
