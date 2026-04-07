Казахстан за последние пять лет направил на импорт товаров 278 млрд долларов, что сопоставимо примерно с четвертью средств Национального фонда. Об этом заявил депутат Мажилиса Едил Жанбыршин на тематическом заседании Комитета по вопросам экологии и природопользования, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, зависимость экономики от импорта остается высокой и требует системных решений.

«В 2021–2025 годах Казахстан потратил на импортные товары 278 млрд долларов. Если в 2021 году объем составлял 41,3 млрд долларов, то к 2025 году он вырос до 65 млрд долларов», - отметил депутат.

Импортозависимость и курс на локализацию

Жанбыршин подчеркнул, что вопрос развития отечественного производства и снижения зависимости от импорта находится на постоянном контроле главы государства Касым-Жомарта Токаева.



В этой связи с 2023 года профильный комитет Мажилиса совместно с Министерством энергетики ведет системную работу с крупнейшими нефтегазовыми операторами.