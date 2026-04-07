Казахстан за 5 лет потратил $278 млрд на импорт

Импорт за пять лет достиг $278 млрд, при этом власти усиливают работу по развитию отечественного производства и снижению зависимости от внешних поставок.

Казахстан за последние пять лет направил на импорт товаров 278 млрд долларов, что сопоставимо примерно с четвертью средств Национального фонда. Об этом заявил депутат Мажилиса Едил Жанбыршин на тематическом заседании Комитета по вопросам экологии и природопользования, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, зависимость экономики от импорта остается высокой и требует системных решений.

«В 2021–2025 годах Казахстан потратил на импортные товары 278 млрд долларов. Если в 2021 году объем составлял 41,3 млрд долларов, то к 2025 году он вырос до 65 млрд долларов», - отметил депутат.

Импортозависимость и курс на локализацию

Жанбыршин подчеркнул, что вопрос развития отечественного производства и снижения зависимости от импорта находится на постоянном контроле главы государства Касым-Жомарта Токаева.

В этой связи с 2023 года профильный комитет Мажилиса совместно с Министерством энергетики ведет системную работу с крупнейшими нефтегазовыми операторами.

«С компаниями “Тенгизшевройл”, North Caspian Operating Company и Karachaganak Petroleum Operating B.V. поэтапно проводятся переговоры по увеличению казахстанского содержания», - сообщил он.

Контракты на $1,3 млрд и новые форумы

В 2025 году комитет провел отдельные тематические заседания с каждой компанией, где были рассмотрены итоги за 2023–2024 годы. Такой формат позволил усилить контроль за исполнением обязательств.

По итогам этой работы в Атырау и Актау прошли отраслевые форумы, где отечественные производители и международные операторы заключили контракты на общую сумму 1,3 млрд долларов.

Это, по словам депутата, свидетельствует о высоком потенциале казахстанского бизнеса.

В текущем году аналогичный форум планируется провести в Уральске.

Планы до 2029 года

Согласно планам, крупные нефтегазовые компании намерены увеличить долю казахстанского содержания:
 • «Тенгизшевройл» - не менее 30% по товарам к 2029 году
 • Karachaganak Petroleum Operating B.V. - 30% и выше
 • North Caspian Operating Company - в среднем до 25–30% по товарам и работам

Как подчеркнул Жанбыршин, увеличение казахстанского содержания - это не просто рост показателей.

Речь идет о развитии отечественного производства, повышении конкурентоспособности предприятий, росте бюджетных поступлений, внедрении технологий и создании новых рабочих мест.

Комитет намерен продолжить работу в этом направлении совместно с государственными органами и бизнесом.

Самое читаемое

