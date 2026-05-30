Казахстан занял первое место в Международном турнире по боксу

На базе Центрального спортивного клуба армии завершился XXIX Международный турнир по боксу, посвященный Герою Советского Союза, Халық қаhарманы генералу армии Сагадату Нурмагамбетову.

Почетными гостями турнира стали командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил РК полковник Махсут Гусейнов, дочь героя Айсулу Нурмагамбетова, президенты Федерации военно-прикладных видов спорта Болат Байжан и Nomad Wrestling Максат Кикимов, олимпийский чемпион Ермахан Ибраимов и бронзовый призер Олимпийских игр Канат Ислам.

С завершением соревнований участников турнира поздравил председатель Спортивного комитета Министерства обороны РК – начальник ЦСКА полковник Арман Абеуов.

– Международный турнир по боксу проводится на ежегодной основе. Для нас это дань памяти выдающемуся военачальнику Герою Советского Союза, Халық қаhарманы Сагадату Нұрмагамбетову. В ходе поединков вы проявили свои лучшие качества: силу, выносливость и волю к победе, присущие настоящим воинам. Мероприятие стало важным событием, способствовавшим укреплению спортивных традиций и совершенствованию мастерства, – подчеркнул он.

В командном зачете первенство у сборной Казахстана, завоевавшей по 9 золотых и серебряных, а также 17 бронзовых медалей. В активе сборной Узбекистана по одной золотой и серебряной медали, у спортсменов Таджикистана – две бронзовые награды, Кыргызстана – одна бронзовая медаль.

По итогам турнира чемпионами стали стали представители ЦСКА Сакен Бибосынов (до 55 кг) и Бекнур Батырбек (до 85 кг), а также боксеры, выступавшие за Казахстан: Ернар Карап (до 50 кг), Асылжан Серикбай (до 60 кг), Абзал Серик (до 65 кг), Ернур Сүйинбай (до 70 кг), Еркебулан Шайкенов (до 75 кг), Нурканат Райыс (до 80 кг) и Думан Нуржан (до 90 кг). В весовой категории свыше 90 кг победил спортсмен из Узбекистана Мадияр Сайдрахимов.

Турнир позволил мастерам ринга оценить технику соперников, повысить уровень тактической подготовки и укрепить спортивный дух. Мероприятие способствовало сохранению памяти о достойном сыне казахского народа Сагадате Нурмагамбетове, популяризации спорта и укреплению международного сотрудничества.