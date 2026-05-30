Казахстан занял первое место в Международном турнире по боксу
На ринге за чемпионский пояс боролись 130 сильнейших спортсменов из Казахстана, Кыргызстана, Китая, Таджикистана и Узбекистана.
На базе Центрального спортивного клуба армии завершился XXIX Международный турнир по боксу, посвященный Герою Советского Союза, Халық қаhарманы генералу армии Сагадату Нурмагамбетову.
Почетными гостями турнира стали командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил РК полковник Махсут Гусейнов, дочь героя Айсулу Нурмагамбетова, президенты Федерации военно-прикладных видов спорта Болат Байжан и Nomad Wrestling Максат Кикимов, олимпийский чемпион Ермахан Ибраимов и бронзовый призер Олимпийских игр Канат Ислам.
С завершением соревнований участников турнира поздравил председатель Спортивного комитета Министерства обороны РК – начальник ЦСКА полковник Арман Абеуов.
– Международный турнир по боксу проводится на ежегодной основе. Для нас это дань памяти выдающемуся военачальнику Герою Советского Союза, Халық қаhарманы Сагадату Нұрмагамбетову. В ходе поединков вы проявили свои лучшие качества: силу, выносливость и волю к победе, присущие настоящим воинам. Мероприятие стало важным событием, способствовавшим укреплению спортивных традиций и совершенствованию мастерства, – подчеркнул он.
В командном зачете первенство у сборной Казахстана, завоевавшей по 9 золотых и серебряных, а также 17 бронзовых медалей. В активе сборной Узбекистана по одной золотой и серебряной медали, у спортсменов Таджикистана – две бронзовые награды, Кыргызстана – одна бронзовая медаль.
По итогам турнира чемпионами стали стали представители ЦСКА Сакен Бибосынов (до 55 кг) и Бекнур Батырбек (до 85 кг), а также боксеры, выступавшие за Казахстан: Ернар Карап (до 50 кг), Асылжан Серикбай (до 60 кг), Абзал Серик (до 65 кг), Ернур Сүйинбай (до 70 кг), Еркебулан Шайкенов (до 75 кг), Нурканат Райыс (до 80 кг) и Думан Нуржан (до 90 кг). В весовой категории свыше 90 кг победил спортсмен из Узбекистана Мадияр Сайдрахимов.
Турнир позволил мастерам ринга оценить технику соперников, повысить уровень тактической подготовки и укрепить спортивный дух. Мероприятие способствовало сохранению памяти о достойном сыне казахского народа Сагадате Нурмагамбетове, популяризации спорта и укреплению международного сотрудничества.
