«Ордабасы» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ

В центральном матче 12-го тура Казахстанской Премьер-лиги Ордабасы на своем поле победил действующего чемпиона страны — Кайрат.

Первыми счет в матче открыли алматинцы — на 14-й минуте отличился Жоржиньо после передачи Эдмилсона. Однако уже на 26-й минуте защитник шымкентского клуба Ги-Марселин Килама восстановил равновесие, успешно сыграв на добивании.

Победный гол во втором тайме забил Эльхан Астанов. На 64-й минуте футболист оказался первым на мяче в штрафной площади соперника и вывел «Ордабасы» вперед.

До конца встречи счет больше не изменился. Для «Кайрата» это поражение стало первым в нынешнем сезоне чемпионата Казахстана.