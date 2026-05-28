«Ордабасы» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Встреча в Шымкенте завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
Сегодня 2026, 23:34
Фото: Pixabay.com
В центральном матче 12-го тура Казахстанской Премьер-лиги Ордабасы на своем поле победил действующего чемпиона страны — Кайрат.
Первыми счет в матче открыли алматинцы — на 14-й минуте отличился Жоржиньо после передачи Эдмилсона. Однако уже на 26-й минуте защитник шымкентского клуба Ги-Марселин Килама восстановил равновесие, успешно сыграв на добивании.
Победный гол во втором тайме забил Эльхан Астанов. На 64-й минуте футболист оказался первым на мяче в штрафной площади соперника и вывел «Ордабасы» вперед.
До конца встречи счет больше не изменился. Для «Кайрата» это поражение стало первым в нынешнем сезоне чемпионата Казахстана.
