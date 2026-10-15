Казахстан занял второе место в командном зачете ЧМ U23 по греко-римской борьбе

Сборная Казахстана завершила выступление на чемпионате мира по греко-римской борьбе среди спортсменов до 23 лет в Лас-Вегасе (США), завоевав пять медалей.

В активе казахстанских борцов две золотые, одна серебряная и две бронзовые награды.

Чемпионами мира стали Айбек Айтбеков (до 60 кг) и Юсуф Ашрапов (до 72 кг). Серебряным призером турнира стал Темирлан Турдакын (до 87 кг), а Арсен Жума (до 55 кг) и Джохар Узаров (до 130 кг) завоевали бронзовые медали.

В командном зачете Казахстан набрал 114 очков и занял второе место. Победителем стала сборная Ирана с 119 очками, третье место заняла команда России, набравшая 105 очков.