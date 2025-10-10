Несмотря на недавнее повышение цен на природный газ, Казахстан сохраняет статус одного из мировых лидеров по доступности этого ресурса для населения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

По данным рейтинга Global Petrol Prices за март 2025 года и актуальной статистике QazaqGaz, страна заняла второе место среди 47 государств по дешевизне газа для домохозяйств. В сентябре средняя розничная цена на газ в РК составила 32 232 тенге за 1000 кубометров — это на 11% выше мартовского уровня. Однако даже с учетом подорожания в перерасчете на киловатт-часы газ для казахстанцев обходится всего в 0,0056 доллара США за кВт∙ч, уступая лишь Алжиру (0,003 доллара США).

Для сравнения: средняя мировая цена на газ для домохозяйств составляет 0,09 доллара за кВт∙ч, что делает казахстанский тариф в 16 раз ниже глобального уровня. В пятёрке стран с самым дешёвым газом также оказались Беларусь, Россия и Египет, тогда как в Швеции цена достигает 0,256 доллара — это почти в 46 раз дороже, чем в Казахстане.

Особый интерес представляет сравнение с Азербайджаном — страной со схожим энергетическим профилем. Там газ обходится внутреннему потребителю в 2,8 раза дороже. Это говорит о высокой степени внутренней поддержки казахстанских потребителей со стороны государства и газовой отрасли.

При этом в Казахстане затраты на коммунальные услуги, включая газ, остаются одними из самых низких в мире. Во втором квартале 2025 года казахстанцы в среднем тратили на ЖКХ 5,4 тыс. тенге в месяц, или 16,3 тыс. тенге в квартал на душу населения. В структуре всех потребительских расходов коммунальные услуги составляют лишь 5,2%, и эта доля остаётся стабильной последние годы.

Однако эксперты предупреждают: с учётом государственной программы "Тариф в обмен на инвестиции" цены на коммунальные услуги, включая газ, будут расти. Цель – модернизация инфраструктуры и повышение качества обслуживания. Поэтому населению уже сейчас рекомендуется перейти к более ответственному и экономному потреблению, чтобы минимизировать финансовую нагрузку в будущем.