В рамках усилий по улучшению условий для иностранных туристов, Туркестанская область вводит туристические карты с QR-кодами, передает BAQ.KZ. Эта мера является частью широкой программы, направленной на обеспечение безопасности и развитие инфраструктуры для гостей страны.

Глава государства отметил важность создания комфортных условий для иностранных граждан, подчеркнув, что эти карты станут важным элементом в развитии туристической отрасли. Карты с QR-кодами иностранные туристы получают сразу при въезде в страну, включая пункты пропуска в международных аэропортах Астаны и Алматы, а также на пограничном пункте "Капланбек" в Туркестанской области.

По сканированию QR-кода, туристы могут получить доступ к важной информации — от инструкций по установке приложения для экстренной связи с полицией до сведений о местных такси-сервисах и мобильных операторах. Все это значительно упрощает пребывание иностранных граждан в Казахстане, помогая им лучше ориентироваться в новых условиях и быстро находить необходимую помощь.

Также был запущен специальный мобильный сайт safetravel.kz, предоставляющий удобный доступ к информации для путешественников.