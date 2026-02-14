В Казахстане утверждён Комплексный план развития животноводства на 2026–2030 годы. Документ направлен на обеспечение устойчивого роста отрасли, увеличение производственных показателей и развитие экспортного потенциала. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин на форуме Dala.Camp Forum 2026, передает BAQ.KZ.

По его слова , на долю животноводства приходится 39% валовой продукции сельского хозяйства. В 2025 году объём отрасли достиг 3,8 трлн тенге, что выше показателя 2024 года на 500 млрд. Несмотря на это, ежегодный рост в 2–3% не отражает потенциал отрасли и не обеспечивает качественного рывка в развитии.

«Для ускорения темпов необходимо реформирование отрасли, внедрение современных технологий, повышение продуктивности и улучшение генетического потенциала сельскохозяйственных животных», — подчеркнул вице-министр.

Комплексный план предусматривает ряд мер, включая льготное кредитование под 5–6% годовых, развитие племенного дела, укрепление кормовой базы, повышение ветеринарной безопасности, внедрение современных технологий и расширение экспортных рынков. На первом этапе планируется финансирование приобретения высокопродуктивного поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота, а также развитие отгонного животноводства через обводнение пастбищ и приобретение мобильных инфраструктурных объектов.

Уже реализованы два проекта в Улытау на сумму 5,6 млрд тенге, которые позволили создать 35 хозяйств с 7,8 тыс. голов КРС и 13,4 тыс. голов МРС. В Тургайском регионе Костанайской области планируется запуск ещё 20 хозяйств на сумму 3 млрд тенге с поголовьем 5 тыс. голов КРС.