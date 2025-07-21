Министерство культуры и информации Республики Казахстан подвело итоги первого полугодия 2025 года, обозначив приоритетные направления развития медиасферы, передает BAQ.KZ.

Среди ключевых тем — регистрация и актуализация средств массовой информации, противодействие противоправному контенту в интернете, совместное телепроизводство с зарубежными партнёрами, укрепление вещательной инфраструктуры и международное сотрудничество.

По данным министерства, на сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано 4 871 средство массовой информации, включая 3 002 печатных издания, 236 телеканалов, 98 радиостанций и 1 231 интернет-ресурс. В рамках актуализации реестра за полгода были сняты с учёта 140 СМИ, не осуществляющих фактическую деятельность: среди них 59 газет, 62 журнала и 19 онлайн-изданий.

Особое внимание ведомство уделяет борьбе с противоправным контентом. С начала года в интернете выявлено более 74 тысяч материалов с признаками нарушений закона, из них свыше 36 тысяч уже удалены. Только на онлайн-платформах было обнаружено почти 50 тысяч подобных публикаций, из которых удалось удалить более 12 тысяч. Министерство подчёркивает, что работа в этом направлении ведётся системно и в рамках действующего законодательства.

Наряду с этим активно развивается международное медиасотрудничество. На телеканале "Евразия" завершены съёмки совместного с российским Первым каналом художественного сериала "Аллигатор". В производстве находится 100-серийный телесериал "Қайта оралған Үміт", создаваемый в партнёрстве телеканалов "Qazaqstan" и турецкого "Kanal D". Казахстанские проекты также вышли на китайский рынок: на телеканале "24KZ" в эфир вышел совместный документальный фильм "Общий дом", подготовленный с телеканалом CCTV-4. Премьера ещё одного международного проекта — "Страна Великой степи и Поднебесная" — состоялась на телеканале "Хабар".

Параллельно Казахстан усиливает присутствие в эфире европейских СМИ. В рамках сотрудничества с Euronews в эфир вышли серии программ "Modern Nomads", "East West Connect", "Voices from Central Asia" и репортажи цикла "Focus". Также в стране прошли обучающие курсы Euronews Academy, охватившие направления журналистики, медиаменеджмента и цифровой коммуникации.

Развивается и вещательная инфраструктура. В рамках кампании против нелегальных спутниковых устройств, известных как "серые тарелки", в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях началась программа субсидирования. Более 300 семей уже получили компенсации за покупку отечественных спутниковых приёмников, а общее количество новых устройств, планируемых к установке в приграничных районах, превысит 3 000.

Министерство подчёркивает, что реализуемые меры направлены на создание прозрачной, устойчивой и конкурентной медиасреды, способной эффективно реагировать на современные вызовы и защищать информационное пространство страны.