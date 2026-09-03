Казахстан завершил обновление 100 из 124 железнодорожных вокзалов
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Казахстан приблизился к завершению крупной программы реконструкции железнодорожных вокзалов. Строительно-монтажные работы закончены уже на 100 объектах из 124, охваченных программой, сообщает BAQ.KZ.
Масштаб работ зависит от состояния конкретного вокзала. Часть зданий капитально отремонтировали, в отдельных населенных пунктах построили новые пассажирские комплексы. На ряде объектов увеличили площадь, укрепили несущие конструкции, возвели конкорсы, обновили платформы и остановочные павильоны.
Меняется и внутренняя инфраструктура. На вокзалах обновили кровлю и фасады, заменили канализацию, водоснабжение, отопление, электросети и связь. В помещениях провели отделочные работы, прилегающие территории привели в порядок.
Параллельно вокзалы оснащают новой мебелью, навигацией, вентиляцией и кондиционированием. Для безопасности устанавливают камеры, пожарную и охранную сигнализацию, системы контроля доступа, интроскопы и металлодетекторы.
Отдельный блок работ касается пассажиров с особыми потребностями. На объектах появляются пандусы, лифты, подъемники, тактильная навигация, кнопки вызова персонала, адаптированные санитарные комнаты и информационные указатели.
Всего программа охватывает 124 вокзала по Казахстану. После завершения работ пассажирская инфраструктура должна заметно измениться не только в крупных городах, но и на региональных станциях.
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