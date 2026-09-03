Казахстан приблизился к завершению крупной программы реконструкции железнодорожных вокзалов. Строительно-монтажные работы закончены уже на 100 объектах из 124, охваченных программой, сообщает BAQ.KZ.

Масштаб работ зависит от состояния конкретного вокзала. Часть зданий капитально отремонтировали, в отдельных населенных пунктах построили новые пассажирские комплексы. На ряде объектов увеличили площадь, укрепили несущие конструкции, возвели конкорсы, обновили платформы и остановочные павильоны.

Меняется и внутренняя инфраструктура. На вокзалах обновили кровлю и фасады, заменили канализацию, водоснабжение, отопление, электросети и связь. В помещениях провели отделочные работы, прилегающие территории привели в порядок.

Параллельно вокзалы оснащают новой мебелью, навигацией, вентиляцией и кондиционированием. Для безопасности устанавливают камеры, пожарную и охранную сигнализацию, системы контроля доступа, интроскопы и металлодетекторы.

Отдельный блок работ касается пассажиров с особыми потребностями. На объектах появляются пандусы, лифты, подъемники, тактильная навигация, кнопки вызова персонала, адаптированные санитарные комнаты и информационные указатели.

Всего программа охватывает 124 вокзала по Казахстану. После завершения работ пассажирская инфраструктура должна заметно измениться не только в крупных городах, но и на региональных станциях.