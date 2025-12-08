В итальянском Коллальбо завершился юниорский этап Кубка мира по конькобежному спорту, где успешно выступила сборная Казахстана, завоевав 11 медалей, передает BAQ.KZ со ссылкой на olympic.kz.

Три золотые награды в активе Кристины Шумековой — она стала победительницей дистанций 1000, 1500 и 3000 метров. Еще одно "золото" Казахстану принесла Алина Дауранова, выиграв заезд на 500 метров в категории нео-сеньоров.

Серебряные медали завоевали Дарья Важенина и Дмитрий Осипенко на дистанции 1000 метров (нео-сеньоры), Инесса Шумекова — на 500 метрах, а также Дмитрий Осипенко — на дистанции 1500 метров.

Бронзовые награды выиграли Алина Дауранова и Андрей Семёнов. Абылайхан Кайыргазы стал серебряным призёром в масс-старте.

Успешное выступление подтвердило высокий уровень подготовки казахстанских конькобежцев и их конкурентоспособность на международной арене.