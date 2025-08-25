Сборная Казахстана по греко-римской борьбе завершила выступление на молодежном чемпионате мира U20 с четырьмя медалями, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.

В заключительный день турнира на ковер вышли два казахстанских спортсмена. Темирлан Турдакын (до 87 кг) в поединке за бронзу одержал победу над Орханом Гаджиевым из Азербайджана и завоевал третье место. Дамир Ибрашов (до 63 кг) также боролся за бронзовую медаль, но уступил россиянину Игорю Пунченко.

По итогам чемпионата Казахстан завоевал четыре медали. Диас Сейткалиев (до 82 кг) стал серебряным призёром, а Арсен Жума (до 55 кг), Юсуф Ашрапов (до 72 кг) и Темирлан Турдакын (до 87 кг) выиграли бронзовые награды.