  • 25 Августа, 07:25
Как понять, что ребёнок готов к школе: советы педагога-психолога
Один человек погиб, четверо ранены в результате стрельбы в Нью-Йорке
На Хайнань приближается шторм: эвакуированы более 20 тысяч человек
ДТП со школьным автобусом в США: пострадал 21 человек
На Солнце зафиксирована сильная вспышка
ДТП с автобусом в Нью-Йорке: погибли пять человек
Мощный взрыв прогремел на заводе по производству ГСМ в Луизиане
Туриста из Бельгии 5 часов спускали с перевала в горах Алматы
Расследование начато в отношении "Казахтелекома"
Бизнесмен-мошенник обманул инвесторов на 270 млн тенге
Две компании держат в руках почти весь рынок топлива в Казахстане
Полиция начнёт отслеживать все поездки казахстанцев
Новые размеры пенсий казахстанцев назвали в Минтруда
Уроки личной безопасности вернут в школы Казахстана
Астану ожидают массовые отключения света

Казахстан завоевал четыре медали на чемпионате мира по греко-римской борьбе U20

Казахстанские спортсмены завоевали одно серебро и три бронзы.

Сегодня, 07:17
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
НОК РК Сегодня, 07:17
Сегодня, 07:17
34
Фото: НОК РК

Сборная Казахстана по греко-римской борьбе завершила выступление на молодежном чемпионате мира U20 с четырьмя медалями, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.

В заключительный день турнира на ковер вышли два казахстанских спортсмена. Темирлан Турдакын (до 87 кг) в поединке за бронзу одержал победу над Орханом Гаджиевым из Азербайджана и завоевал третье место. Дамир Ибрашов (до 63 кг) также боролся за бронзовую медаль, но уступил россиянину Игорю Пунченко.

По итогам чемпионата Казахстан завоевал четыре медали. Диас Сейткалиев (до 82 кг) стал серебряным призёром, а Арсен Жума (до 55 кг), Юсуф Ашрапов (до 72 кг) и Темирлан Турдакын (до 87 кг) выиграли бронзовые награды.

Самое читаемое

Наверх