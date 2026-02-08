В турецкой Анталье завершился международный турнир по лёгкой атлетике, передаёт BAQ.KZ.

По информации минспорта, по итогам соревнований спортсмены национальной сборной Казахстана завоевали две золотые медали. В марафоне спортивной ходьбы победу одержала Галина Якушева, а в программе полумарафона первой к финишу пришла Кристина Морозова.

Отметим, что данный турнир входит в категорию "серебряного тура" Международной ассоциации лёгкой атлетики (World Athletics).