Сборная Казахстана по таеквондо завоевала 11 медалей на международном турнире Bulgaria Open-2026, прошедшем в Софии (Болгария), передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Обладателями "золота" стали Еркебулан Енсегенов (до 54 кг), Тогжан Казнабек (до 57 кг), Жавохирхон Исламов (до 58 кг), Эльдар Биримбай (до 74 кг), Батырхан Толеугали (до 80 кг).

В весовой категории свыше 87 кг Бейбарыс Каблан завершил турнир с серебряной медалью.

Бронзовыми призёрами стали Айдана Кумартаева (до 46 кг), Жанель Султангалиева (до 46 кг), Нодира Ахмедова (до 49 кг), Жазира Иссина (до 57 кг), Батырхан Кусетов (до 80 кг).

Сборная Казахстана заняла второе место в общекомандном зачёте. Первое место заняла Россия, третьей стала Иордания.