На чемпионате Азии по легкой атлетике, проходящем в южнокорейском городе Гуми, сборная Казахстана завоевала вторую золотую медаль, передает BAQ.KZ.

На этот раз победу в беге на 3000 метров с препятствиями одержала Нора Джеруто, показав результат 09:10.46.

Серебро в финале досталось Паул Чаудхари из Индии (09:12.46), а бронзовую награду выиграла еще одна представительница Казахстана — Дейзи Джепкемей (09:27.51).

Таким образом, в активе казахстанской команды уже четыре медали. Ранее Дейзи Джепкемей стала чемпионкой на дистанции 10 000 метров, а Ясмина Токсанбаева принесла бронзу в спортивной ходьбе на 20 километров.

Чемпионат Азии продолжается. Казахстанские легкоатлеты сохраняют шансы на новые награды.