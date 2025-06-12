Казахстан ждут грозы, ливни и жара до 38 градусов
В пятницу, 13 июня, погода в Казахстане обещает быть неспокойной.
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Как сообщили синоптики РГП "Казгидромет", на большую часть территории страны повлияет южный циклон и связанные с ним атмосферные фронты, передает BAQ.KZ. Ожидаются дожди с грозами, местами - сильные ливни, особенно на севере. В северо-западных, центральных и северных регионах возможен град, а ночью и утром - туман. Ветер усилится практически по всей республике.
На этом фоне лишь восток страны останется под защитой антициклона - там сохраняется ясная и сухая погода. Однако в большинстве областей сохраняется высокая, а местами и чрезвычайная пожарная опасность. Особенно тревожная ситуация прогнозируется в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Актюбинской и Мангистауской областях, где ожидается не только сухая погода, но и экстремально высокая температура воздуха.
По данным метеорологов, в ряде регионов - от Жетысу до Восточно-Казахстанской области - воздух прогреется до 35–38 градусов. Такая жара, в сочетании с засушливым климатом и ветром, резко повышает риск природных пожаров.
Специалисты призывают граждан соблюдать осторожность при обращении с огнём, особенно вблизи лесных массивов и степных зон.
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