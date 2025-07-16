В ближайшие дни Казахстан окажется во власти погодных крайностей, передает BAQ.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На большей части страны ожидаются дожди с грозами, шквалистым ветром и даже градом. Нестабильная атмосфера будет вызвана прохождением фронтальных разделов, которые принесут сильные осадки сначала на запад страны 17 июля, затем на северо-запад и север 18 и 19 июля, а уже 19 июля — в центральные регионы.

На фоне ливней и гроз по республике сохраняется и другая крайность — экстремальная жара. В западных, юго-западных и южных областях воздух накалится до +41…+46 градусов. На юго-востоке столбики термометров поднимутся до +43, в центре и на севере — до +40. Это один из самых жарких периодов лета 2025 года, отмечают синоптики.

Тем временем на севере страны уже к концу недели ожидается заметное похолодание. Ночные температуры там опустятся до +8…+18 градусов, дневные — до +17…+25. Таким образом, Казахстан окажется в эпицентре сразу двух климатических стихий: север и центр ждут ливни и грозы, а юг и запад — экстремальную жару.

Спасательные службы призывают граждан быть внимательными, избегать перегрева, по возможности не выходить на улицу в полуденные часы и соблюдать правила безопасности при грозах и шквалистом ветре.