26 ноября в нескольких регионах Казахстана ожидаются неблагоприятные погодные явления. Синоптики предупреждают о сильном ветре, осадках, метели, гололёде и тумане.

Сильный ветер прогнозируют в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской и Павлодарской областях. Метель, осадки и гололёд ожидаются в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях.

Туман прогнозируют в Актюбинской, Атырауской, Алматинской, Туркестанской, Жамбылской, Павлодарской, Карагандинской и Западно-Казахстанской областях, а также в областях Жетісу и Ұлытау. По данным «Казгидромета», неустойчивая погода охватит практически всю страну.

Ожидаются дождь и снег, местами сильные осадки, усиление ветра и гололёд.