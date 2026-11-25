Пункт пропуска «Жибек Жолы» на границе с Узбекистаном откроют 25 ноября
После модернизации казахстанский и узбекский пункты пропуска возобновят работу в обновлённом формате.
25 Ноября 2026, 02:17
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
25 Ноября 2026, 02:1725 Ноября 2026, 02:17
81
С 25 ноября пункты пропуска «Жибек Жолы» и «Гишт-Куприк» на казахстанско-узбекской границе начнут работать после модернизации. Сейчас стороны согласовывают организационные и технические вопросы для их одновременного запуска.
Как сообщили в посольстве Казахстана в Узбекистане, возобновление работы обновлённых пунктов пропуска имеет практическое значение для жителей обеих стран.
Модернизация инфраструктуры и улучшение условий пересечения границы должны сделать поездки удобнее, сократить время прохождения пограничных и таможенных процедур, снизить нагрузку на пассажиропоток и обеспечить более комфортное передвижение граждан.
Самое читаемое
- После жалоб жителей аким Жамбылской области поручил привести в порядок улицы Тараза
- От Кызылорды до Жезказгана: завершено обновление одной из важных трасс страны
- Казахстанская Integra заключила новые соглашения с китайскими партнерами: в центре внимания инфраструктурные проекты
- 18 законов приняты, 38 на рассмотрении: Председатель Курултая доложил Президенту о работе депутатов
- От жилья до ТЭЦ: какие масштабные стройки ждут Акмолинскую область в 2027 году