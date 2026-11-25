С 25 ноября пункты пропуска «Жибек Жолы» и «Гишт-Куприк» на казахстанско-узбекской границе начнут работать после модернизации. Сейчас стороны согласовывают организационные и технические вопросы для их одновременного запуска.

Как сообщили в посольстве Казахстана в Узбекистане, возобновление работы обновлённых пунктов пропуска имеет практическое значение для жителей обеих стран.

Модернизация инфраструктуры и улучшение условий пересечения границы должны сделать поездки удобнее, сократить время прохождения пограничных и таможенных процедур, снизить нагрузку на пассажиропоток и обеспечить более комфортное передвижение граждан.