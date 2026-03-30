Казахстанский теннисист Тимофей Скатов успешно преодолел квалификацию и вышел в основную сетку турнира категории ATP 250 в Марракеше (Марокко), передает BAQ.kz.

Уроженец Петропавловска, занимающий 202-е место в мировом рейтинге ATP, начал выступление с отборочных матчей, где ему противостояли более рейтинговые соперники.

В первом матче он обыграл итальянца Андреа Пеллегрино, который занимает 130-ю позицию в рейтинге ATP.

В решающем поединке за выход в основную сетку казахстанец оказался сильнее представителя Туниса Моес Эчаргуи — 6:3, 6:3.

Таким образом, Тимофей Скатов завоевал путевку в основную стадию турнира Grand Prix Hassan II. Его следующий соперник станет известен по итогам жеребьевки.