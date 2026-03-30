Казахстанcкий теннисист Скатов уверенно пробился в основу турнира ATP 250
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 19:26
114Фото: olympic.kz
Казахстанский теннисист Тимофей Скатов успешно преодолел квалификацию и вышел в основную сетку турнира категории ATP 250 в Марракеше (Марокко), передает BAQ.kz.
Уроженец Петропавловска, занимающий 202-е место в мировом рейтинге ATP, начал выступление с отборочных матчей, где ему противостояли более рейтинговые соперники.
В первом матче он обыграл итальянца Андреа Пеллегрино, который занимает 130-ю позицию в рейтинге ATP.
В решающем поединке за выход в основную сетку казахстанец оказался сильнее представителя Туниса Моес Эчаргуи — 6:3, 6:3.
Таким образом, Тимофей Скатов завоевал путевку в основную стадию турнира Grand Prix Hassan II. Его следующий соперник станет известен по итогам жеребьевки.
Самое читаемое
- Производство сухих строительных смесей запустили в Жамбылской области
- Вахтовики прокомментировали массовую драку в Усть-Луге
- В Атырауской области обнаружены предметы, похожие на фрагменты дрона
- Трамп резко высказался о наследном принце Саудовской Аравии
- Пропавших работников нашли в Павлодарской области