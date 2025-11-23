Казахстанский боец Асу Алмабаев провёл впечатляющий бой на турнире UFC Fight Night в Дохе, уверенно победив американца Алекса Переса. Противостояние дошло до третьего раунда, где Алмабаев блестяще реализовал удушающий приём, вынудив соперника сдаться, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

С самого начала поединка Перес попытался захватить центр октагона, однако Алмабаев быстро перехватил инициативу. Казахстанец навязал свою тактику, грамотно работал в стойке и в борьбе, постепенно разрушая защиту оппонента. В заключительном раунде Асу перевёл бой в партер, занял доминирующую позицию и уверенно завершил встречу — чистое удушение, не оставившее американцу шансов на спасение.

Победа в Дохе стала для Алмабаева уже шестой в UFC из семи проведённых боёв. На его счету — пять побед подряд после единственного поражения в промоушене. Этот успех значительно укрепляет позиции казахстанского бойца в рейтинге наилегчайшего дивизиона и приближает его к топ-10 категории.

Выступление Алмабаева ещё раз подтвердило его статус одного из самых перспективных представителей Казахстана в мировом ММА.