Казахстанский борец вольного стиля Бекасыл Асамбек стал победителем юношеских Азиатских игр, передает BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК. Соревнования проходят в Манаме (Бахрейн).

Спортсмен завоевал золотую медаль в весовой категории до 60 килограммов. В решающей схватке Асамбек одержал уверенную победу над представителем Северной Кореи Хуном Ю со счётом 4:1. Победа Бекасыла Асамбека стала одним из ярких достижений казахстанской сборной на турнире.