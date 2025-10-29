Казахстанец Бекасыл Асамбек завоевал золото юношеской Азиады в Бахрейне
Сегодня, 08:57
105Фото: НОК РК
Казахстанский борец вольного стиля Бекасыл Асамбек стал победителем юношеских Азиатских игр, передает BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК. Соревнования проходят в Манаме (Бахрейн).
Спортсмен завоевал золотую медаль в весовой категории до 60 килограммов. В решающей схватке Асамбек одержал уверенную победу над представителем Северной Кореи Хуном Ю со счётом 4:1. Победа Бекасыла Асамбека стала одним из ярких достижений казахстанской сборной на турнире.
