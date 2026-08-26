Казахстанец купил квартиру за 1,5 млн тенге в Балхаше

Балхашский городской суд Карагандинской области рассмотрел гражданское дело по иску гражданина о признании действительной сделки купли-продажи квартиры.

Что произошло

Истец сообщил, что передал ответчице 1,5 млн тенге за квартиру. Факт передачи денег подтверждался распиской. Кроме того, женщина передала ему ключи от квартиры и оригиналы правоустанавливающих документов.

По словам истца, оформить сделку у нотариуса не удалось, поскольку ответчица проживает за пределами Казахстана, не имела ИИН нерезидента, а оформить его через представителя было невозможно.

В связи с этим мужчина попросил суд признать сделку состоявшейся и действительной.

Ответчица иск признала и подтвердила, что получила деньги и не возражает против перехода квартиры к истцу.

Почему суд отказал

Во время рассмотрения дела выяснилось, что квартира ранее принадлежала бабушке ответчицы. После ее смерти в 2009 году недвижимость была завещана женщине.

Однако на момент получения денег и составления расписки 10 сентября 2025 года ответчица не оформила наследственные права и не зарегистрировала право собственности на квартиру.

Суд отметил, что распоряжаться недвижимостью может только ее собственник. Поскольку ответчица на момент договоренности собственником квартиры не являлась, у нее не было законных полномочий ее продавать.

Что решил суд

Доводы о невозможности приехать в Казахстан для оформления наследства и получения ИИН суд не принял. Эти обстоятельства не освобождают от соблюдения установленного законом порядка оформления наследственных прав и государственной регистрации недвижимости.

В итоге Балхашский городской суд отказал в удовлетворении иска о признании сделки купли-продажи квартиры действительной.

Апелляционная инстанция оставила решение без изменений, а жалобу – без удовлетворения.