Казахстанец Павел Колмаков вышел в финал Олимпиады по фристайл-могулу
Сегодня, 16:23
122Фото: Тұрар Қазанғапов / НОК РК
Павел Колмаков вышел в финал Олимпиады по фристайл-могулу, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.
– Сегодня на XXV зимних Олимпийских играх в Италии, состоялся квалификационный этап по фристайл-могулу.
В соревнованиях принял участие бронзовый призёр чемпионата мира Павел Колмаков, который с результатом 76.24 балла занял 9-е место, – сообщили в ведомстве.
Всего в квалификации выступили 29 спортсменов, и ТОП-10 получили прямые путёвки в финал.
Финал соревнований запланирован на 12 февраля.
По информации Национального Олимпийского комитета Казахстана, также сегодня, 10 февраля, состоится женская квалификация. Начало в 18.15 по времени Астаны.
