Казахстанский дзюдоист Санжар Ерланулы стал чемпионом мира среди молодёжи в весовой категории до 100 кг. Турнир проходит в Ташкенте. В финале Ерланулы победил японца Шокея Хирано.

На пути к решающему поединку он также одолел спортсменов из Германии, Италии, Азербайджана и Испании. Ещё одну медаль Казахстану принёс Асқар Биржанов. Он завоевал бронзу в той же весовой категории, победив в схватке за третье место испанского дзюдоиста Никиту Юданова.

Ерланулы стал третьим казахстанцем, выигравшим молодёжный чемпионат мира по дзюдо в личном зачёте. До него это удавалось Елдосу Сметову в 2010 году и Магжану Шамшадину в 2015-м. Таким образом, Казахстан вернул себе золото турнира после 11-летнего перерыва.

В 2024 году Санжар Ерланулы также становился чемпионом мира среди кадетов. Нынешний чемпионат в Ташкенте собрал 594 спортсмена из 82 стран.