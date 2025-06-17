Казахстанец стал лучшим в квалификации Кубка Азии по стрельбе из лука
После уверенной квалификации он автоматически прошёл первый раунд плей-офф.
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Удачный старт для Казахстана на этапе Кубка Азии по стрельбе из лука, который проходит в Сингапуре, передает BAQ.KZ со ссылкой на Olympic.kz. В мужской квалификации по стрельбе из классического лука блестящий результат показал казахстанский спортсмен Ильфат Абдуллин, став лидером отборочного раунда.
Абдуллин набрал 681 очко, уверенно заняв первое место и опередив ближайшего преследователя - представителя Тайбэя Тай-Ёна Лю, у которого 672 балла. Третьим стал индиец Вишну Чудхари с результатом 669 очков.
После уверенной квалификации Ильфат автоматически прошёл первый раунд плей-офф, а во втором - в захватывающем поединке - одолел своего соотечественника Даулеткельду Жанбырбая со счётом 6:2.
Следующим соперником казахстанца в борьбе за выход в четвертьфинал станет представитель Монголии Дашнам Доржсурен. Битва обещает быть напряжённой: на кону - не только проход в топ-8, но и важные рейтинговые очки перед крупными международными стартами.
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