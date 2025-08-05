В микрорайоне Ерменсай (Бостандыкский район Алматы) были снесены два незаконно построенных трехэтажных таунхауса. Собственник, оказавшийся на участке, предназначенном для садоводства и крестьянского хозяйства, не успокоился: во время демонтажа он устроил скандал, угрожал поджечь себя и оказал физическое сопротивление судебному исполнителю, передает BAQ.KZ.

Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек присутствовал при демонтаже и пытался доказать собственнику жилья, что он не имел право строить на участке таунхаусы.

"Собственник земельного участка незаконно возвёл два многоквартирных трехуровневых таунхауса. По решению суда эти строения подлежат демонтажу. Во время сноса он предпринял ряд провокационных действий, включая попытку самоподжога и физическое воздействие на судебного исполнителя".

В кадре, опубликованном депутатом, видно, как происходит снос и последующие события. Базарбек уточнил, что подобные незаконные строительства, особенно в пригородных районах, активно выявляются и ликвидируются властями.

"Мы продолжаем борьбу с незаконными многоквартирными застройками — без права на землю, без исходной документации и разрешений", — добавил депутат.