Житель Жамбылской области обратился в суд после того, как в 2025 году через раздел "Государственные услуги" банковского приложения узнал о якобы зарегистрированном в 1991 году браке с женщиной, с которой проживал всего четыре месяца и не обращался в органы РАГС, передает BAQ.KZ.

При изучении документов выяснилось, что в актовой книге действительно была запись о браке, но подписи в ней принадлежат третьему лицу, а оригинал книги за 1991 год был уничтожен после окончания срока хранения. Досудебное расследование по факту подделки документов не проводилось из-за истечения срока давности.

Суд установил, что стороны не состояли в семейных отношениях после 1991 года: ответчица в 1994 году вступила в законный брак с другим человеком, а истец зарегистрировал брак в 2001 году и имеет детей. Также не было доказательств, что фиктивный брак влиял на их жизнь или права.

В итоге суд признал брак, указанный в актовой записи 1991 года, недействительным.