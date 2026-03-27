Казахстанец Виктор Друзин завоевал бронзу Кубка мира по артистическому плаванию
Казахстанец уступил соперникам из Китая и Великобритании.
Вчера 2026, 23:36
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера 2026, 23:36
Фото: ДРС
Казахстанский спортсмен Виктор Друзин стал бронзовым призёром этапа Кубка мира по артистическому плаванию, который проходит в Париже, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Дирекции развития спорта, в первый соревновательный день Друзин занял третье место в технической программе в индивидуальном зачёте.
По итогам выступления призовые места распределились следующим образом:
Муйе Гуо (Китай) — 245.4900 балла
Ранджю Томблин (Великобритания) — 238.9359 балла
Виктор Друзин (Казахстан) — 226.6050 балла
Четвёртое место занял ещё один представитель Казахстана — Эдуард Ким, набравший 225.3225 балла.
