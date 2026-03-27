Казахстанский спортсмен Виктор Друзин стал бронзовым призёром этапа Кубка мира по артистическому плаванию, который проходит в Париже, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Дирекции развития спорта, в первый соревновательный день Друзин занял третье место в технической программе в индивидуальном зачёте.

По итогам выступления призовые места распределились следующим образом:

Муйе Гуо (Китай) — 245.4900 балла

Ранджю Томблин (Великобритания) — 238.9359 балла

Виктор Друзин (Казахстан) — 226.6050 балла

Четвёртое место занял ещё один представитель Казахстана — Эдуард Ким, набравший 225.3225 балла.