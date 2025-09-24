На чемпионате мира по параплаванию в Сингапуре казахстанский спортсмен Нурдаулет Жумагали завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров брассом. Его результат — 1:06.64, передает BAQ.KZ.

Победителем стал выступающий в нейтральном статусе Тимофей Гук (1:06.51), третьим финишировал украинец Алексей Федина (1:06.99).

Для Жумагали это уже третья серебряная награда чемпионатов мира. Ранее он поднимался на вторую ступень пьедестала в 2022 году на Мадейре и в 2023 году в Манчестере.

Чемпионат в Сингапуре проходит с 21 по 27 сентября, в нём участвуют около 600 спортсменов из 75 стран. Казахстан представляют 7 парапловцов. Турнир стал первым крупным соревнованием нового паралимпийского цикла и важным этапом подготовки к Паралимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

Сегодня в Казахстане активно развиваются 19 паралимпийских видов спорта, ежегодно проводится более 800 мероприятий.