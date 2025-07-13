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Казахстанец завоевал серебро на этапе Кубка мира по скалолазанию во Франции

В соревнованиях участвуют 312 спортсменов из 31 страны

Сегодня, 08:55
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Казахстанец завоевал серебро на этапе Кубка мира по скалолазанию во Франции Сегодня, 08:55
Сегодня, 08:55
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Казахстанский скалолаз Ришат Хайбуллин стал серебряным призёром этапа Кубка мира, проходящего в Шамони (Франция), передает BAQ.KZ.

Он успешно выступил в дисциплине "скорость", уступив в финале только представителю США Самуэлю Уотсону. Бронзовую медаль также завоевал американец - Зак Хаммер.

От Казахстана в этой дисциплине участвовали восемь спортсменов, однако в основную часть соревнований пробились лишь двое - Ришат Хайбуллин и Амир Маймуратов. Последний показал второй результат в квалификации, но выбыл в четвертьфинале, проиграв испанцу Эрику Ноя Кардоне.

В соревнованиях участвуют 312 спортсменов из 31 страны.

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