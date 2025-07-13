Казахстанец завоевал серебро на этапе Кубка мира по скалолазанию во Франции
В соревнованиях участвуют 312 спортсменов из 31 страны
Сегодня, 08:55
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:55Сегодня, 08:55
68
Казахстанский скалолаз Ришат Хайбуллин стал серебряным призёром этапа Кубка мира, проходящего в Шамони (Франция), передает BAQ.KZ.
Он успешно выступил в дисциплине "скорость", уступив в финале только представителю США Самуэлю Уотсону. Бронзовую медаль также завоевал американец - Зак Хаммер.
От Казахстана в этой дисциплине участвовали восемь спортсменов, однако в основную часть соревнований пробились лишь двое - Ришат Хайбуллин и Амир Маймуратов. Последний показал второй результат в квалификации, но выбыл в четвертьфинале, проиграв испанцу Эрику Ноя Кардоне.
В соревнованиях участвуют 312 спортсменов из 31 страны.
Самое читаемое
- Лобовое столкновение на трассе Караганда — Астана: два человека погибли, ещё двое в больнице
- Заявки на образовательные гранты можно будет подать онлайн: приём стартует 13 июля на eGov.kz
- Выделили землю под туалет — построили ТРЦ: в центре Шымкента снесли трёхэтажное здание
- Казахстан возьмёт на учёт всех ветеранов спорта: создаётся единый список для адресной поддержки
- В Минтуризма и спорта объяснили новые правила поведения спортсменов: запрет на мат и пропаганду