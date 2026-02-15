В Медельине проходит этап Кубка мира по артистическому плаванию, где успешно выступают представители сборной Казахстана, передает BAQ.KZ.

В мужских соревнованиях казахстанский спортсмен Эдуард Ким стал победителем в произвольной программе. По итогам выступления он набрал 195,2476 балла и завоевал золотую медаль.

Также первое место в произвольной программе заняла женская сборная Казахстана.

Ранее в технической программе бронзовую награду выиграл казахстанец Виктор Друзин.