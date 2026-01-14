Казахстанка Александра Скороходова выиграла золото юниорского турнира в Италии
Сегодня, 18:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:15Сегодня, 18:15
82Фото: НОК РК
Представительница команды Казахстана по горнолыжному спорту Александра Скороходова стала победительницей юниорского турнира в Поцце-ди-Фассе (Италия), передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Национальном олимпийском комитете Казахстана, спортсменка завоевала золотую медаль в гигантском слаломе.
Второе место заняла Симона Сент-Пьер (Канада). Бронзовым призером стала Ноэль Рот (США).
Самое читаемое
- 14 января школьников Астаны переводят на дистанционное обучение
- ИПН отменяют для части граждан: какие доходы больше не облагаются налогом в Казахстане
- Президенту доложили о газификации Астаны и запуске ключевых газопроводов
- Военнослужащие береговой охраны Атырау несут службу в аварийном здании
- Убийство 21-летней девушки в Шымкенте: подозреваемый задержан