Казахстанка Александра Скороходова выиграла золото юниорского турнира в Италии

Сегодня, 18:15
Фото: НОК РК

Представительница команды Казахстана по горнолыжному спорту Александра Скороходова стала победительницей юниорского турнира в Поцце-ди-Фассе (Италия), передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Национальном олимпийском комитете Казахстана, спортсменка завоевала золотую медаль в гигантском слаломе.

Второе место заняла Симона Сент-Пьер (Канада). Бронзовым призером стала Ноэль Рот (США).

