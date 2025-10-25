Казахстанка Амелина Бакиева завоевала "золото" юношеских Азиатских игр в Бахрейне
Спортсменка принесла Казахстану третью золотую медаль.
Сегодня, 19:13
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:13Сегодня, 19:13
77Фото: Olympic.kz
Казахстанская спортсменка Амелина Бакиева одержала блестящую победу на юношеских Азиатских играх-2025, проходящих в столице Бахрейна — Манаме, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.
В финальном поединке соревнований по смешанным единоборствам (ММА) в весовой категории до 50 килограммов Бакиева досрочно победила представительницу Индии Шрию Сатам, продемонстрировав уверенное техническое преимущество.
Для Амелины Бакиевой это первый крупный международный успех, а для сборной Казахстана — третья золотая медаль на нынешних Играх.
Ранее золотые награды завоевали команда по шоссейному велоспорту и таэквондистка Айым Серикбаева.
Самое читаемое
- В День Республики в Астане пройдет большая сельскохозяйственная ярмарка
- Акимат незаконно взял 145 млн тенге с инвестора в Костанайской области
- Алматинская область впервые увидит световое шоу дронов
- Это признание труда всех гидрогеологов Казахстана – лауреат Госпремии имени аль-Фараби
- Токаев подписал указ о присуждении государственных премий в области науки