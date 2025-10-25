Казахстанская спортсменка Амелина Бакиева одержала блестящую победу на юношеских Азиатских играх-2025, проходящих в столице Бахрейна — Манаме, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

В финальном поединке соревнований по смешанным единоборствам (ММА) в весовой категории до 50 килограммов Бакиева досрочно победила представительницу Индии Шрию Сатам, продемонстрировав уверенное техническое преимущество.

Для Амелины Бакиевой это первый крупный международный успех, а для сборной Казахстана — третья золотая медаль на нынешних Играх.

Ранее золотые награды завоевали команда по шоссейному велоспорту и таэквондистка Айым Серикбаева.