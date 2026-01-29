Казахстанка Анна Данилина сыграет в финале Australian Open
Сегодня, 12:52
188Фото: Федерация тенниса Казахстана
Анна Данилина во второй раз в карьере сыграет в финале Australian Open, передает BAQ.KZ со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
– Казахстанка Анна Данилина продолжает впечатляющее выступление на Открытом чемпионате Австралии. В паре с сербкой Александра Крунич она пробилась в финал турнира. В полуфинале Данилина и Крунич обыграли пятую сеяную пару соревнований — канадку Габриэлу Дабровски и бразильянку Луизу Стефани. Встреча получилась напряжённой и завершилась в трех сетах — 7:6 (7:2), 3:6, 6:4, – говорится в сообщении ФТК.
В Федерации отмечают, что для Анны и Александры это второй совместный финал турнира Большого шлема. В прошлом сезоне они уже доходили до финала Открытого чемпионата Франции. При этом для Анны Данилиной предстоящий матч станет вторым финалом Australian Open в карьере. В 2022 году она уже боролась за титул в Мельбурне — тогда в дуэте с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя казахстанка уступила в напряжённом финале чешской паре Катержина Синякова / Барбора Крейчикова.
– Соперницы Данилиной и Крунич по решающей игре за титул определятся позже. Решающий матч станет ещё одной возможностью для Анны вписать своё имя в историю казахстанского тенниса и побороться за первый титул Australian Open в парном разряде, – отмечают в ФТК.
