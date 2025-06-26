Жительница села Глубокое Восточно-Казахстанской области через суд добилась признания факта проживания в зоне повышенного радиационного риска, несмотря на первоначальный отказ уполномоченного органа в выдаче соответствующего удостоверения, передает BAQ.KZ.

Женщине отказали в предоставлении документа из-за отсутствия подтверждающих бумаг, необходимых для получения льгот и компенсаций, предусмотренных Законом РК "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне".

Однако Глубоковский районный суд признал, что предоставленные материалы — свидетельство о рождении, справка из детдома, архивные записи и показания родственников — доказывают факт проживания истца в посёлке Белоусовка в течение 8 месяцев 1990 года. Этот населённый пункт официально входит в зону повышенного радиационного риска.

Таким образом, суд удовлетворил иск и подтвердил право жительницы на получение удостоверения пострадавшей от ядерных испытаний.

Решение суда пока не вступило в законную силу.