Казахстанка через суд добилась выплат за жизнь в зоне риска
Суд признал, что жительница ВКО проживала в зоне радиационного риска и имеет право на льготы.
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Жительница села Глубокое Восточно-Казахстанской области через суд добилась признания факта проживания в зоне повышенного радиационного риска, несмотря на первоначальный отказ уполномоченного органа в выдаче соответствующего удостоверения, передает BAQ.KZ.
Женщине отказали в предоставлении документа из-за отсутствия подтверждающих бумаг, необходимых для получения льгот и компенсаций, предусмотренных Законом РК "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне".
Однако Глубоковский районный суд признал, что предоставленные материалы — свидетельство о рождении, справка из детдома, архивные записи и показания родственников — доказывают факт проживания истца в посёлке Белоусовка в течение 8 месяцев 1990 года. Этот населённый пункт официально входит в зону повышенного радиационного риска.
Таким образом, суд удовлетворил иск и подтвердил право жительницы на получение удостоверения пострадавшей от ядерных испытаний.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
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