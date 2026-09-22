Казахстанка Ксения Игнатова вышла в финал Азиады-2026 по плаванию

Представительница сборной Казахстана Ксения Игнатова выступила в квалификации на дистанции 200 метров на спине.

Наша спортсменка преодолела дистанцию за 2:14.29 и заняла седьмое место в общем зачёте. Таким образом, она вышла в финал.

Отметим, что финальные заплывы состоятся сегодня, 22 сентября.