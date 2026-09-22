Казахстанка Ксения Игнатова вышла в финал Азиады-2026 по плаванию
На Азиатских играх-2026 в Аичи и Нагое (Япония) продолжаются соревнования по плаванию.
22 Сентября 2026, 08:43
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22 Сентября 2026, 08:4322 Сентября 2026, 08:43
122Фото: НОК РК/Никита Басов
Представительница сборной Казахстана Ксения Игнатова выступила в квалификации на дистанции 200 метров на спине.
Наша спортсменка преодолела дистанцию за 2:14.29 и заняла седьмое место в общем зачёте. Таким образом, она вышла в финал.
Отметим, что финальные заплывы состоятся сегодня, 22 сентября.
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