Казахстанка Марал Толепберген вышла в четвертьфинал по боксу юношеской Олимпиады

Представительница сборной Казахстана по боксу Марал Толепберген успешно стартовала на юношеских Олимпийских играх в Дакаре (Сенегал). В первом поединке спортсменка одержала победу над британкой Калси Джая со счётом 3:1.

Казахстанка выступает в весовой категории до 54 килограммов. Победа в стартовом бою позволила ей пройти в четвертьфинал соревнований.

Таким образом, Марал Толепберген продолжит борьбу за медали юношеской Олимпиады.