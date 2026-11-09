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Казахстанка Марал Толепберген вышла в четвертьфинал по боксу юношеской Олимпиады

Казахстанская боксёрша победила соперницу из Великобритании в первом поединке турнира.

9 Ноября 2026, 07:41
АВТОР
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НОК РК 9 Ноября 2026, 07:41
9 Ноября 2026, 07:41
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Фото: НОК РК

Представительница сборной Казахстана по боксу Марал Толепберген успешно стартовала на юношеских Олимпийских играх в Дакаре (Сенегал). В первом поединке спортсменка одержала победу над британкой Калси Джая со счётом 3:1.

Казахстанка выступает в весовой категории до 54 килограммов. Победа в стартовом бою позволила ей пройти в четвертьфинал соревнований.

Таким образом, Марал Толепберген продолжит борьбу за медали юношеской Олимпиады.

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