Казахстанка обещала визы в ЕС и США и похитила сотни миллионов тенге
Полиция задержала подозреваемую в крупном мошенничестве.
Прокуратура Астаны сообщает о задержании женщины, подозреваемой в мошенничестве с оформлением виз в Европу, США и Великобританию, передает BAQ.KZ.
По данным следствия, подозреваемая обещала потерпевшим долгосрочные и краткосрочные визы, однако свои обязательства не выполняла. Для сокрытия преступления она заключала фиктивные договоры займа с более чем 60 людьми, оформляя их как гражданско-правовые отношения.
В результате действий обвиняемой ущерб составил свыше 330 миллионов тенге.
Её действия квалифицированы по статье 190, пункт 2, часть 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Суд санкционировал содержание подозреваемой под стражей.
В настоящее время устанавливается полный круг пострадавших, проводится досудебное расследование.
Прокуратура напоминает: за совершение мошенничества предусмотрена уголовная ответственность — лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества.
