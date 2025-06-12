Казахстанка оформила кредиты на слепую свекровь и сбежала
Суд вынес приговор по делу о семейном мошенничестве.
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Мойынкумский районный суд Жамбылской области вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы района Г., обвиняемой в мошенничестве в отношении своей незрячей свекрови, передает BAQ.KZ.
По данным следствия, в марте 2025 года подсудимая, зная о том, что ее свекровь М. является инвалидом по зрению, под предлогом оформления ЭЦП оформила от её имени несколько кредитов. Полученные средства она присвоила и вскоре уехала в Алматы.
Материальный ущерб, нанесённый потерпевшей, составил 514 тысяч тенге.
На суде женщина признала свою вину полностью, выразила сожаление и раскаяние, отметила, что примирилась с потерпевшей, и просила о смягчении наказания.
Прокурор запросил для подсудимой ограничение свободы сроком на один год.
Суд, принимая во внимание признание вины, раскаяние и отсутствие отягчающих обстоятельств, приговорил Г. к одному году ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.
Ранее в ВКО мать 5 детей оформила займы на свекровь и попала в тюрьму.
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