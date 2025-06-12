Мойынкумский районный суд Жамбылской области вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы района Г., обвиняемой в мошенничестве в отношении своей незрячей свекрови, передает BAQ.KZ.

По данным следствия, в марте 2025 года подсудимая, зная о том, что ее свекровь М. является инвалидом по зрению, под предлогом оформления ЭЦП оформила от её имени несколько кредитов. Полученные средства она присвоила и вскоре уехала в Алматы.

Материальный ущерб, нанесённый потерпевшей, составил 514 тысяч тенге.

На суде женщина признала свою вину полностью, выразила сожаление и раскаяние, отметила, что примирилась с потерпевшей, и просила о смягчении наказания.

Прокурор запросил для подсудимой ограничение свободы сроком на один год.

Суд, принимая во внимание признание вины, раскаяние и отсутствие отягчающих обстоятельств, приговорил Г. к одному году ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Ранее в ВКО мать 5 детей оформила займы на свекровь и попала в тюрьму.