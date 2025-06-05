Скандальное дело о насильственной "женитьбе" 15-летней школьницы на 38-летнем мужчине в Карагандинской области получило продолжение. В суде по делам несовершеннолетних рассматривается вопрос о лишении родительских прав у матери девочки, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошёл в городе Абай. По данным следствия, мать и её сожитель выдали несовершеннолетнюю дочь замуж, предварительно переведя её на онлайн-обучение. Всё это — без согласия биологического отца, с которым девочка жила после развода родителей.

"Спустя пять дней после свадьбы дочка сбежала ко мне. Я сразу же подал заявление в полицию. Но позже мать стала уговаривать её написать отказную", — цитирует отца школьницы "7 канал".

Он опасается, что бывшая супруга будет оказывать психологическое давление на дочь, и стремится получить полную опеку, чтобы защитить ребёнка.

"Уговорили ее написать отказную в полицию, представьте себе?! Со временем может быть дочка чуть-чуть смякла к матери, где-то начали писать, давить на жалость, то что мать посадят. А у матери от третьего брака еще двое детей, маленькие совсем", — добавил мужчина.

Мать девочки, как утверждается, является сторонницей радикального религиозного течения. Это, по мнению отца и педагогов, могло стать мотивом для поспешного и незаконного "бракосочетания".

"Ребёнка выдали замуж. Это подтверждено её собственными словами на комиссии по делам несовершеннолетних. В течение пяти дней она не находилась дома, а мать даже не обратилась в полицию", — сообщила Марина Стрельникова, главный специалист районного отдела образования.

Комиссия по делам несовершеннолетних сочла ситуацию недопустимой и подала иск в суд о лишении женщины родительских прав. Тем временем подозреваемый — предполагаемый "муж" девочки — находится в СИЗО. Ему инкриминируют изнасилование несовершеннолетней.