Казахстанка отдала 15-летнюю дочь в жены 38-летнему мужчине
В Карагандинской области мать могут лишить прав за "выдачу" 15-летней дочери замуж.
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Скандальное дело о насильственной "женитьбе" 15-летней школьницы на 38-летнем мужчине в Карагандинской области получило продолжение. В суде по делам несовершеннолетних рассматривается вопрос о лишении родительских прав у матери девочки, передает BAQ.KZ.
Инцидент произошёл в городе Абай. По данным следствия, мать и её сожитель выдали несовершеннолетнюю дочь замуж, предварительно переведя её на онлайн-обучение. Всё это — без согласия биологического отца, с которым девочка жила после развода родителей.
"Спустя пять дней после свадьбы дочка сбежала ко мне. Я сразу же подал заявление в полицию. Но позже мать стала уговаривать её написать отказную", — цитирует отца школьницы "7 канал".
Он опасается, что бывшая супруга будет оказывать психологическое давление на дочь, и стремится получить полную опеку, чтобы защитить ребёнка.
"Уговорили ее написать отказную в полицию, представьте себе?! Со временем может быть дочка чуть-чуть смякла к матери, где-то начали писать, давить на жалость, то что мать посадят. А у матери от третьего брака еще двое детей, маленькие совсем", — добавил мужчина.
Мать девочки, как утверждается, является сторонницей радикального религиозного течения. Это, по мнению отца и педагогов, могло стать мотивом для поспешного и незаконного "бракосочетания".
"Ребёнка выдали замуж. Это подтверждено её собственными словами на комиссии по делам несовершеннолетних. В течение пяти дней она не находилась дома, а мать даже не обратилась в полицию", — сообщила Марина Стрельникова, главный специалист районного отдела образования.
Комиссия по делам несовершеннолетних сочла ситуацию недопустимой и подала иск в суд о лишении женщины родительских прав. Тем временем подозреваемый — предполагаемый "муж" девочки — находится в СИЗО. Ему инкриминируют изнасилование несовершеннолетней.
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