Кордайским районным судом рассмотрено гражданское дело по иску местной жительницы к своей матери о признании недействительным договора дарения дома. Суд пришёл к выводу: сделка была добровольной и юридически чистой, передает BAQ.KZ.

В марте 2024 года истица А. добровольно оформила дарственную на жилой дом и земельный участок в селе Кордай в пользу своей матери Р. Документ был удостоверен нотариусом.

Однако позднее женщина обратилась в суд, заявив, что сделка была мнимой, и фактически она дом не передавала. По словам истицы, договор был оформлен только "на бумаге", чтобы временно скрыть имущество от взыскателей.

Ответчица настаивала, что передача была реальной, дарение — осознанным, а дочь по-прежнему проживает в этом доме, при этом создавая конфликтную обстановку и оказывая давление на мать.

Свою позицию подтвердила и нотариус, заверившая сделку. Она указала, что договор дарения был законным, текст прочитан вслух, и А. находилась в здравом уме при подписании.

Суд, изучив материалы дела, не нашёл оснований считать договор мнимым или недействительным. В иске дочери отказано в полном объёме.

Решение вступило в законную силу.