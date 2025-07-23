Меруерт Халелова из Астаны приняла участие в трейловом забеге Qarqaraly Buguly Trail и преодолела горную дистанцию в 12 километров с годовалым сыном Алижаном в туристическом рюкзаке за спиной, передаёт BAQ.KZ.

Трасса марафона в Каркаралинске пролегала по пересечённой местности с перепадами высот, камнями и тропами. Несмотря на сложности, Меруерт успешно прошла дистанцию, продемонстрировав отличную физическую форму и ответственную подготовку.

"Я хотела показать, что материнство — это не ограничение, а сила. Мы с сыном преодолели этот путь вместе. Моему сыну ровно год. Он сидел у меня в переноске. Иногда дремал, иногда держался за меня своими маленькими пальчиками. Это был наш путь. Не просто спортивная трасса, а история про любовь, про связь, про силу. Но мы были не вдвоём – каждый участник, кого мы встречали, улыбался и поддерживал нас", — написала она в Instagram.

Организаторы рассматривают возможность подачи этого достижения в Guinness World Records, а также в международные и казахстанские спортивные организации как возможный неофициальный рекорд в трейлраннинге.