Казахстанка вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Ноттингеме
Анна Данилина в дуэте с японкой Эной Сибахарой успешно стартовала на турнире.
Сегодня, 07:25
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Сегодня, 07:25Сегодня, 07:25
97Фото: olympic.kz
Казахстанская теннисистка Анна Данилина в паре с японкой Эной Сибахарой успешно стартовала на престижном турнире в Ноттингеме (Великобритания), уверенно пробившись в четвертьфинал парного разряда, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.
В напряжённом поединке 1/8 финала дуэт Данилина/Сибахара одолел интернациональную пару Изабель Хаверлаг (Нидерланды) и Майя Ламсден (Великобритания) в трёхсетовой битве - 6:7, 7:5, 10:8. Матч продолжался почти два часа и стал настоящим испытанием на прочность, где мастерство и характер казахстанско-японской команды сыграли ключевую роль.
Теперь в четвертьфинале Данилину и Сибахару ждёт встреча с чешско-нидерландским дуэтом - Анастасия Децюк и Бибиана Схофс.
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