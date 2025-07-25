В Жуалынском районе Жамбылской области предпринимательница привлечена к административной ответственности за незаконную реализацию табачной продукции. Об этом сообщает областной суд со ссылкой на результаты рассмотрения дела в Жуалынском районном суде, передает BAQ.KZ.

Согласно материалам дела, в ходе проверки магазина сотрудники налоговой службы выявили 133 пачки сигарет, ввезённых в Казахстан контрабандным путём, без акцизных марок и необходимых сопроводительных документов. Кроме того, женщина не имела лицензии на продажу табачной продукции, как того требует законодательство.

"Безакцизную табачную продукцию она хранила и реализовывала без лицензии", — отметили в суде.

На заседании предпринимательница признала вину и раскаялась, попросив суд учесть её тяжёлое материальное положение и не применять строгое наказание.

Тем не менее, суд признал женщину виновной по части 2 статьи 283 КоАП РК — "Нарушение правил оборота подакцизных товаров". С учётом обстоятельств суд сократил штраф на 30%, и в итоге сумма составила более 412 тысяч тенге. Также было постановлено конфисковать табачную продукцию в доход государства.

Постановление суда вступило в законную силу.