Казахстанская таеквондистка Нодира Ахмедова стала бронзовым призером международного турнира China Open, который прошел в городе Чанша.

Как выступила спортсменка

Ахмедова соревновалась в весовой категории до 53 кг. Казахстанская спортсменка успешно прошла несколько стадий турнира и пробилась в полуфинал.

Кому уступила

В поединке за выход в финал Нодира Ахмедова встретилась с представительницей Китая Цзюй Цзо. По итогам боя победу одержала китайская спортсменка.

Таким образом, казахстанская таеквондистка завершила выступление на China Open с бронзовой медалью.

Ранее 15-летний теннисист из Актау выиграл международный турнир в Кыргызстане.

Нурдаулет Балкан стал победителем международного юниорского турнира J60 Cholpon-Ata в парном разряде. Соревнования проходили с 17 по 23 августа на грунтовых кортах Чолпон-Аты в Кыргызстане.

Балкан выступал в паре с представителем Гонконга Фу Ван Чой.

В первом круге дуэт одержал победу над казахстанской парой Нурислам Муса и Дамир Ниязов со счетом 6:1, 6:3.

В четвертьфинале Балкан и Фу Ван Чой встретились с Егором Сорокиным и Даниэлем Юрекли из Казахстана. Матч завершился со счетом 7:5, 7:6 (1) в пользу международного дуэта.

В полуфинале им противостояла первая сеяная пара Давид Могилевский из Израиля и Паншул Убовея из Индии. Балкан и его напарник выиграли со счетом 6:4, 6:1.

В финале казахстанско-гонконгский дуэт сыграл против Артема Голикова из России и Ивана Притюлы из Беларуси. Решающий матч также завершился победой Балкана и Фу Ван Чой – 6:2, 6:3.

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